Striscione per Gnappa a Porta Maggiore: oggi i funerali

"Chi si veste è per sempre, ciao Gnappa". Questo lo striscione che, nelle ultime ore, è stato affisso nella sede del sestiere di Porta Maggiore, in via delle Terme, per ricordare Piergiorgio D’Annunzio. Il quintanaro, ex consigliere del comitato neroverde, è morto domenica scorsa, a 47 anni, proprio nel giorno del suo compleanno, colto da un malore improvviso mentre era a cena con la moglie a San Gemini, in Umbria. Il sestiere, dunque, per il quale Piergiorgio era un punto di riferimento, ha deciso di omaggiarlo proprio con quello striscione. Oggi, intanto, si svolgerà il funerale. L’ultimo saluto a ‘Gnappa’, così come il 47enne veniva chiamato amichevolmente all’interno del sestiere e tra i suoi conoscenti più stretti, è in programma questa mattina alle 10 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Monticelli.