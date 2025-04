Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli. Ricci: “Intimidazione fascista”

Ascoli, 27 aprile 2025 – Ad Ascoli Piceno si infiamma la polemica attorno al caso di Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", controllata due volte dalla polizia locale dopo aver esposto un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" e ora vittima di striscioni che minacciano lei e la sua attività.

Gli striscioni apparsi ad Ascoli contro la fornaia Lorenza Roiati, che nel giorno dle 25 aprile era stata identificata dalla polizia per aver appeso un 'lenzuolo' antifascista

Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, è comparso un primo striscione con la scritta "Ai forni", in cui era stata cancellata la parola "L'assalto", alludendo in modo ambiguo al nome del panificio. Poche ore dopo, un secondo striscione è stato affisso in viale De Gasperi, recitando: "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore".

Striscioni ad Ascoli di polemica contro il 'panificio antifascista'

Il consigliere d'opposizione Gregorio Cappelli ha denunciato pubblicamente l'accaduto, sottolineando la presenza di e chiedendo al sindaco Fioravanti un intervento deciso in difesa dei valori costituzionali.

Ricci: “Intimidazione fascista”

Sulla questione è intervenuto anche il candidato di centrosinistra alla Regione Marche Matteo Ricci, che nel pomeriggio di ieri aveva effettuato un blitz al panificio: “Ad Ascoli è stato esposto uno striscione vergognoso. Un'intimidazione fascista. Chiedo a tutte le forze democratiche e antifasciste di non restare in silenzio di fronte a questa minaccia e di vigilare - dice Ricci - al Prefetto e al Questore chiedo la massima attenzione. Non lasciamo sola Lorenza. Serve far sentire la solidarietà e la vicinanza di tutte e tutti”.