Stroncato da un infarto a 51 anni mentre lavora in un giardino

Stroncato da un improvviso malore mentre lavorava nel giardino di una casa privata ad Acquaviva Picena. E’ accaduto nella mattina di ieri in via Falcone. La vittima è Domenico Cicconi, di 51 anni, che risiedeva con la famiglia a Castignano, titolare di una ditta che si occupa di manutenzione e realizzazione di parchi, giardini e aiuole.

Ieri mattina l’uomo stava lavorando alla sistemazione di un giardino quando è stato colto dall’improvviso malore che non gli ha lasciato scampo, nonostante la giovane età. Scattato l’allarme, da San Benedetto è partito l’equipaggio della Potes-118 e da Ancona l’Eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Inutili le lunghe manovre rianimatorie e l’impiego. Alla fine i soccorritori si sono dovuti arrendere alla terribile realtà. Il medico dell’emergenza non ha potuto fare altro che certificare l’avvenuto decesso. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. In un primo momento si era ipotizzato un infortunio sul lavoro, ma poi è stato accertato che la morte del cinquantunenne era stata causata da un malore fatale, probabilmente un infarto.