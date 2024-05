"Strumenti più nuovi e maggiori servizi. Bene le navette"

Anche chi ad Ascoli c’è nato, e continua a viverci e a studiarci, concorda con i fuorisede: quello che davvero manca è lo spazio. E, alla problematica sollevata dai ragazzi, si aggiunge anche una questione che sicuramente in città fa discutere già da tempo, i parcheggi. Luca Troiani (foto), studente universitario del corso di infermieristica, risponde alla nostra domanda.

Troiani, cosa chiederebbe al futuro sindaco? "Sarebbe opportuno migliorare le sedi universitarie. Proprio l’esempio noi di infermieristica credo sia da notare: abbiamo la sede all’interno dell’Ospedale ma sono solamente due le aule disponibili per fare lezione. Oltre a questo non abbiamo un’aula studio o una biblioteca all’interno dell’università proprio poiché, essendo strutturata dentro all’ospedale, ha a disposizione uno spazio limitato. Sicuramente poi, si potrebbero migliorare anche i servizi per gli studenti, in particolare i parcheggi. Noi studenti parcheggiamo negli stessi spazi dei cittadini che si recano all’ospedale, e questo significa che trovare un posto è un’impresa ogni volta. Poi si potrebbe pensare a cambiare le attrezzature, con strumenti nuovi per specializzarsi".

Tra gli intervistati c’è anche chi si sofferma sui lati positivi. "Il livello dei servizi ad Ascoli sono buoni" commenta Alessandro Celani, uno studente ascolano universitario di architettura. "Il livello dei servizi che offrono per gli universitari rapportati ad una città come Ascoli sono buoni. Basti pensare al trasporto da parte delle navette gratuite o la biblioteca comunale sempre piena di ragazzi. È piacevole studiare in edifici storici come quello dell’Annunziata, soprattutto per uno studente di architettura, o al polo di Sant’Angelo Magno, recentemente restaurato. Per quanto riguarda la vita universitaria è un po’ carente, ma ho notato nell’ultimo anno una ripresa dovuta alle nuove organizzazioni giovanili".

ott.firm.