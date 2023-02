Strutture balneari salvate ancora dai cumuli di sabbia

I cumuli di sabbia hanno salvato anche quest’anno le strutture balneari di Cupra Marittima dalle recenti mareggiate. C’è da tener presente che da alcuni anni, per la difesa degli chalet, ma anche delle stesse spiagge, a fine stagione i concessionari realizzano barriere di sabbia alte alcuni metri, che hanno la doppia valenza, quella di difesa del litorale e degli stabilimenti balneari più esposti a rischi e quella di custodire importanti quantità di sabbia per le operazioni di ripascimento degli arenili per la nuova stagione. E’ un procedimento che è stato autorizzato dalla Regione Marche e tutti possono adottare questa tecnica. Nonostante la lunga batteria di scogliere frangiflutto, lungo tutta la costa cuprense, in particolare nella zona nord della località balneare, quando il mare va in burrasca le onde arrivato con una certa violenza fino a terra, sconvolgendo le attività balneari. Ecco allora la necessità di proteggerle con consistenti cumuli di sabbia. Per la prima volta, grazie a questa operazione, è stata protetta anche l’area dove si trovano ricoverate le imbarcazioni della locale Lega Navale sul viale Giuseppe Romita.