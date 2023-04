Strutture sociosanitarie, ampliamento dei servizi in riviera

Le strutture sociosanitarie della riviera verso l’ampliamento dei servizi e l’adeguamento dell’offerta. L’esigenza, emersa già dalla bozza di piano sociosanitario elaborata dalla regione Marche, è anche protagonista di un incontro in Auditorium previsto per domani in Auditorium comunale. L’implementazione di nuovi servizi, inoltre, dovrebbe riguardare soprattutto l’assistenza dedicata ad anziani e disabili: per questi ultimi, in riviera, le novità potrebbero essere di grande impatto. Intanto, mercoledì dalle 8.30 alle 14, al ‘Tebaldini’, si terrà una giornata formativa riguardante la Legge regionale 212016, l’accreditamento e l’autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie sulla base delle nuove norme e regolamenti della regione Marche. La giornata, promossa dal Dipartimento di Prevenzione Ast Ascoli Piceno e dall’Ambito Territoriale Sociale 21 vedrà come relatori i diversi esperti di settore in ambito locale e regionale, con lo scopo di approfondire tutti i nuovi elementi legislativi riguardanti l’argomento. Si tratterà in particolare dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle strutture sociali, della gestione delle emergenze in sanità nelle strutture extraospedaliere, residenziali e semi residenziali con lo sguardo rivolto alla pandemia da Covid 19. L’evento si prefigge l’obbiettivo di fornire un reale sostegno teorico-normativo agli enti gestori di strutture socio-sanitarie e sociali, pubbliche e private, nell’attuale fase di evoluzione legislativa regionale. A parte l’adeguamento, comunque, per il territorio rivierasco ci potrebbero essere, nel prossimo futuro, importanti novità: a San Benedetto infatti potrebbe sorgere una struttura ‘RD3’ per disabili gravi o, in alternativa, i servizi di una struttura del genere potrebbero essere inseriti in un complesso già esistente. Ad esempio nella residenza ‘San Giuseppe’, che già garantisce ospitalità e servizi assistenziali sia a persone autosufficienti, sia a persone con diverse condizioni di non autosufficienza o grave decadimento cognitivo, con particolare attenzione alle demenze senili e all’Alzheimer.

In tal senso però niente è ancora stato deciso, e il tutto dovrà comunque passare per un’equa distribuzione dei servizi in tutto l’Ambito 21. Per ora l’Ambito 21 e il Dipartimento di prevenzione si occuperanno di formare i titolari delle strutture per inserirle in una "rete – dice il dottor Claudio Angelini – che risponda ai bisogni del territorio". "L’Ambito territoriale – conclude Simona Marconi, coordinatrice dell’Ats 21 – dà parere vincolante all’autorizzazione per l’accreditamento, ed è bene iniziare subito".

Giuseppe Di Marco