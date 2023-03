Studente dell’Isc Nord in finale ai campionati di astronomia

Un risultato di prestigio per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado dell’Isc Nord di San Benedetto, che hanno partecipato alla XXI edizione dei Campionati Italiani di astronomia, organizzati dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Con il pretesto della competizione, questa iniziativa offre agli alunni di tutte le scuole italiane la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per lo studio degli eventi celesti che si verificano nello spazio. Dei molti alunni che il 5 dicembre 2022 hanno preso parte alla fase di preselezione d’istituto per la categoria Junior 1, tre di loro sono stati scelti per partecipare alla fase interregionale che ha avuto luogo il 14 febbraio presso la sede di Teramo. Le giurie di ciascuna sede regionale dell’intero territorio nazionale hanno poi selezionato 22 studenti che accederanno alla finale nazionale. L’alunno Marullo Francesco Pio, della classe 3B del plesso Manzoni, ha superato la selezione interregionale, conquistando così uno dei 22 posti disponibili della categoria Junior 1 per le finali nazionali che si terranno a Cortina d’Ampezzo dal 18 al 21 aprile. La fase finale consisterà in una gara teorica, con risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna, e in una prova pratica con analisi di dati astronomici. I cinque studenti che avranno conseguito i punteggi migliori saranno proclamati vincitori dell’XXI Campionato di Astronomia e verranno insigniti della prestigiosa medaglia "Margherita Hack" per l’edizione 2023 della manifestazione. A Francesco Pio le congratulazioni della preside, dei docenti, dei suoi compagni e dell’intera scuola e un grande "in bocca al lupo" per il prossimo importante appuntamento.