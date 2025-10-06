Studentessa minacciata e offesa sui muri di 3 scuole: ma le telecamere non funzionano

Ascoli Piceno, 6 ottobre 2025 – Ancora un grave episodio di diffamazione e minacce ai danni di una studentessa ascolana. Nella mattinata di oggi, sui muri di altri tre istituti superiori della città sono comparse nuove scritte dal contenuto sessualmente esplicito e offensivo. Le frasi, realizzate con vernice spray rossa, riportano nome, cognome e perfino la classe frequentata dalla ragazza, già vittima in passato di episodi analoghi.

Le scritte, oltre a contenere insulti e diffamazioni, riportano anche minacce di morte e inviti al suicidio, come già accaduto nei tre precedenti casi avvenuti nei mesi scorsi, quando gli autori avevano imbrattato la facciata dell’edificio scolastico in cui la studentessa segue le lezioni.

I genitori della giovane, minorenne, hanno presentato una nuova denuncia ai carabinieri di Ascoli, che stanno conducendo le indagini con il supporto della Polizia Locale. La ragazza era già stata ascoltata in audizione protetta dopo i primi episodi, per fornire eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili.

A rendere più difficoltoso il lavoro degli inquirenti è il fatto che alcune telecamere di sorveglianza presenti negli istituti superiori della provincia risultano non funzionanti.

L’intera comunità scolastica e il mondo politico cittadino hanno espresso ferma condanna per l’ennesimo atto di violenza e odio gratuito, manifestando solidarietà alla giovane e alla sua famiglia.