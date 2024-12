Studenti a confronto per riconoscere la violenza

Nei giorni scorsi il teatro Mercantini di Ripatransone ha ospitato un evento di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, a cura della cooperativa sociale On the Road, in collaborazione con l’amministrazione e le scuole cittadine. La consigliera De Angelis, delegata alle politiche giovanili, ha ringraziato le dirigenti e tutti i professori per aver accolto l’iniziativa dal titolo ’La politica e la scuola hanno una grandissima responsabilità nei confronti delle nuove generazioni’.

Ad anno nuovo seguiranno degli incontri direttamente nelle scuole con gli esperti di on the road, per dare agli studenti la possibilità di riflettere sul tema della violenza di genere. Gli esperti di On the Road hanno parlato di prevenzione, spiegato come funziona il centro antiviolenza e hanno fornito consigli su come riconoscere e affrontare situazioni di violenza, gelosia e possessione in una relazione amichevole e/o amorosa. Al termine vi è stato il saluto dell’assessore Verdecchia, che ha evidenziato l’importanza dell’educazione all’emotività e all’affettività, per promuovere una cultura del rispetto.