Studenti a lezione di clima

Tantissimi studenti a ‘lezione di clima’. Mercoledì mattina oltre trecento alunni delle scuole superiori cittadine (di cui un centinaio con collegamento video a distanza) hanno preso parte all’iniziativa realizzata dal Consorzio di Bonifica delle Marche dedicata alla crisi climatica e alle possibili strategie di adattamento. Nella sala principale del nuovo cineteatro Piceno ad introdurre e condurre i giovani nell’approfondimento di queste importanti tematiche è stato uno dei massimi esponenti a livello nazionale in materia: il geologo, climatologo e nivologo professor Massimiliano Fazzini. Davanti a una platea composta di seconde, quarte e quinte classi degli istituti Ulpiani, Orsini, Sacconi, Mazzocchi e Fermi la lezione si è aperta con il video saluto in diretta del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che ha esortato proprio i più giovani a dare il proprio contributo per cercare di fronteggiare nel nostro piccolo quanto sta accadendo al nostro pianeta e negli ambienti in cui viviamo. Fazzini, attraverso il confronto di modelli storici e attuali con la proiezione di video su eventi anomali come le alluvioni verificatesi a seguito di piogge torrenziali o mareggiate, ha fatto il punto con i ragazzi dello status quo del clima. Rispondendo alle domande dei presenti ha parlato anche delle possibili conseguenze nel breve, medio e lungo termine nell’equilibrio della natura e della vita dell’uomo e dei comportamenti correttivi che ognuno, nel proprio quotidiano, può adottare. A seguire il presidente del Consorzio di Bonifica Claudio Netti: "Innesteremo una fase formativa di ‘meteo reporter’, cioè degli occhi diffusi sul territorio regionale che siano in grado di riportare in tempo reale quanto accade". Le sentinelle meteorologiche potranno trasmettere informazioni attraverso un’apposita app. "L’occhio umano è spesso più efficiente di molti rilevatori elettronici - ha concluso il presidente - . Abbiamo pensato alla formazione e all’accreditamento di persone in carne ed ossa che osserveranno con i propri occhi ciò che accade lungo i fiumi, in montagna o nelle zone a rischio".

Massimiliano Mariotti