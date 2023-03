Studenti a lezione di sostenibilità

Un progetto per la promozione del turismo sostenibile che vede protagonisti le studentesse e gli studenti dell’Istituto di Iss Fazzini – Mercantini legata dall’istituendo Parco Marino del Piceno. Il progetto, voluto dalla dirigente Sabrina Vallesi e dagli insegnanti della stessa scuola e coordinato dai volontari della associazione dei “Promotori del Parco marino del Piceno” vede interessate due classi quarte dell’Indirizzo Turismo ed ha coinvolto anche i docenti dell’Università di scienze del turismo sostenibile di Teramo Pietro Gargiulo, Anna Ciammariconi e Andrea Ciccarelli oltre al presidente dall’area marina protetta Torre del Cerrano dottor Fabiano Aretusi. Quattro sono le giornate del percorso formativo, con due incontri in classe, che si sono già svolti, e due uscite guidate. La prima svoltasi questa mattina al Villaggio dei Pescatori di Grottammare, dove le ragazze ed i ragazzi hanno attinto informazioni dai pescatori della piccola pesca artigianale locale tra i quali Elvio Mazzagufo, dalla biologa marina Olga Annibale e dal volontario dell’associazione Questione Natura, Roberto Cameli. L’ultima uscita prevederà invece un escursione, fuori porta, in cui gli studenti saranno condotti dalle Guide del Cerrano, alla scoperta del mondo delle aree marine protette. "Questo progetto – dichiara Massimo Rossi, dei promotori Parco marino del Piceno – metterà in condizione i giovani coinvolti di acquisire consapevolezza del grande valore del patrimonio naturale del nostro mare e di farsene interpreti verso una crescente domanda di turismo sostenibile".