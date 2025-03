Studenti a Osaka con Giocamondo:: "Così promuoviamo le Marche"

Venti studenti del territorio promuoveranno le Marche in Giappone, come ambasciatori di ‘Giocamondo Study’, valorizzando anche attraverso video e altri contenuti multimediali, le peculiarità regionali in occasione dell’Expò 2025 ad Osaka. Un progetto davvero interessante quello presentato alla Libreria Rinascita dal Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis, affiancato dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini e da quello comunale Donatella Ferretti. Il progetto della società ascolana leader da anni nel settore dei viaggi studio all’estero è stato finanziato con uno specifico bando della Regione Marche ed è teso a valorizzare i giovani affidando loro un ruolo da protagonisti nell’evento in programma in Giappone dal 1° al 7 giugno 2025. Un’iniziativa di grande importanza che si potrà realizzare grazie al contributo di 2.000 euro ciascuno. "Si tratta di un’opportunità e un’esperienza unica – ha spiegato Stefano De Angelis – perché avranno, innanzitutto, la possibilità di essere presenti all’Expo 2025 di Osaka grazie a un programma di scambio culturale e formativo in Giappone, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nella regione Marche. Inoltre, avranno un ruolo importante anche per la promozione del territorio marchigiano, oltreché della Giocamondo Study, a livello internazionale". L’assessore regionale Andrea Maria Antonini, ha rimarcato la valenza strategica del progetto proprio per la valorizzazione del ruolo dei giovani per promuovere le Marche: "Quello di Giocamondo Study è un ottimo progetto – ha ammesso – che va ad integrare quella che sarà una importante vetrina per il territorio marchigiano con una serie di appuntamenti ad Osaka messi a punto dalla Regione nell’ambito dell’Expò 2025. Giocamondo Study rappresenta una realtà di rilievo anche a livello internazionale che ha partecipato al nostro bando".

Soddisfatta anche l’assessore Donatella Ferretti: "Mi congratulo con Giocamondo Study – ha detto – una delle nostre eccellenze cittadine che si sta imponendo a livello internazionale. Sto cercando di dare il mio contributo a questo progetto promuovendo il bando nelle scuole superiori e ci sono già alcune famiglie interessate a mandare i figli in Giappone". Ad illustrare il progetto Chiara e Beatrice della Giocamondo Study. "Dal 22 luglio al 6 agosto, i ragazzi scelti parteciperanno ad attività di scambio culturale e didattico in alcune scuole giapponesi. Basterà compilare il modulo presente sul sito di Giocamondo Study e inviare entro il 31 marzo un video o contenuto multimediale che descriva un elemento caratteristico del proprio territorio di appartenenza".

Valerio Rosa