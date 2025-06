Studenti al concerto dei Pinguini. Il progetto grazie alle maestre

Sabato scorso il tour ’Hello World’ dei Pinguini Tattici Nucleari ha fatto tappa nelle Marche con due ore abbondanti di musica ed entusiasmo allo stadio Del Conero di Ancona. A salutarli in oltre 30.000, un pubblico di tutte le età; tra questi anche gli studenti della 4ª e 5ª TN della Scuola Malaspina di Ascoli. Erano lì grazie alle loro maestre Laura, Mimma, Oriana, Paola e Adele che hanno voluto organizzare questa gioiosa trasferta musicale per ricompensare i loro allievi, all’esito del progetto scolastico ’Crescere nella Cooperazione’ che li ha visti protagonisti lo scorso anno di un mercatino di beneficenza; nell’occasione parte del ricavato è stato destinato all’Associazione di promozione sociale ’Oltre’, struttura educativa e sociale che si prende cura dei ragazzi con disabilità. Un concerto può essere, e lo è stato, un mezzo educativo e un’occasione di condivisione, per stare insieme, per educare all’affettività e all’empatia.