Studenti al lavoro per l’ambiente: "Imparano il rispetto per il mondo"

Anche quest’anno Ripatransone ha partecipato all’iniziativa ’Puliamo il Mondo’ promossa dall’organizzazione mondiale ’Clean up the world’. L’obiettivo principale è far comprendere ai giovani alunni che ogni gesto ha un impatto sull’ambiente e che, attraverso azioni collettive, è possibile migliorare il proprio territorio. Sabato scorso i ragazzi delle classi 2a, 4a, 5a, 5b della primaria e 3a secondaria sotto la supervisione degli insegnanti, si sono impegnati nella raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati: plastica, lattine, cartacce, mozziconi di sigarette e altri oggetti che deturpano l’ambiente. Durante l’attività, non sono mancati momenti di riflessione, in cui i ragazzi hanno discusso di ciò che è stato trovato e del perché sia importante non abbandonare i rifiuti. Il successo di questa iniziativa risiede anche nella forte collaborazione tra la scuola, Legambiente, presente con il rappresentante Sisto Bruni e l’amministrazione comunale che ha partecipato all’iniziativa con gli assessori Bruni, Verdecchia e i consiglieri De Angelis e Ricci.

"Puliamo il mondo – afferma il consigliere all’ambiente Ricci – è un esempio concreto di come l’educazione ambientale e il coinvolgimento diretto dei cittadini possano avere un impatto positivo sui giovani e sulla comunità. Attraverso questo progetto, gli alunni imparano non solo a rispettare l’ambiente, ma anche a lavorare insieme per il bene comune dimostrando che anche nelle piccole iniziative è possibile fare la differenza". Sulla giornata per l’ambiente è intervenuto anche il sindaco Alessandro Lucciarini: "L’auspicio è che iniziative come questa possano continuare, crescere e diffondersi, portando sempre più persone ad impegnarsi attivamente per un mondo più pulito e sostenibile. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa".

Marcello Iezzi