Studenti da Budapest, si rinnova la festa

Come ogni anno l’arrivo degli studenti di architettura dell’Università di Budapest a Falerone, diventa una occasione di festa e di promozione del territorio.Quella che è stata ribattezzata come ‘Falerone Art Colony’, rappresenta un felice connubio di scambio culturale fra due comunità, i ragazzi nei giorni scorsi hanno iniziato anche visitare la città delle Marche, ma anche la costa con il mare e i Sibillini. Tutte le opere realizzate dai ragazzi in questi giorni, saranno poi esposte giovedì 20 luglio nella salone comunale di piazza della Concordia di Falerone e alcuni di questi disegni e dipinti saranno donati all’Amministrazione. Una cosa non secondaria, osservando queste opere si può raccontare l’evoluzione e i segni del sisma nel tempo, senza contare che questi ragazzi attraverso le loro opere e ricordi contribuiranno a promuovere le Marche in Bulgaria.

a.c.