Studenti del Licini ’inviati’ al festival

Un’esperienza straordinaria, quella che vede protagonisti tre studenti del liceo artistico ‘Licini’ di Ascoli. Loris Ricci, Giuseppe Paoletti e Francesco Rossi, infatti, in questi giorni saranno ‘inviati’ a Sanremo in quanto vincitori del progetto intitolato ‘Le professioni del Festival di Sanremo 2025’.

Si tratta di una iniziativa realizzata in collaborazione tra la Camera di commercio delle Marche e l’Ufficio scolastico regionale. I lavori hanno suscitato l’interesse della giuria, che ha apprezzato lo spirito di collaborazione dei ragazzi e la professionalità con cui hanno affrontato la sfida.

I docenti Ornella Fiumara e Gianluca Pambianchi hanno guidato gli studenti durante l’intero percorso, offrendo loro il supporto necessario per sviluppare le competenze tecniche e creative richieste dal progetto. Ogni liceo partecipante ha potuto presentare i loro video, e tra tutti, sono stati selezionati tre vincitori per ogni scuola, che vivranno un’esperienza unica all’interno del Villaggio del Festival di Sanremo durante la settimana dell’evento.

Per il ‘Licini’, dunque, hanno vinto Ricci, Paoletti e Rossi. Una bella soddisfazione non solo per gli studenti, ma anche per l’istituto considerando il fatto che, secondo Eduscopio 2024, il liceo artistico ascolano è il primo nelle Marche per la preparazione al percorso universitario e per le opportunità lavorative offerte dopo il diploma.

Matteo Porfiri