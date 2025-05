Studenti e insegnanti dalla Groenlandia a Grottammare

Dal Circolo Polare Artico nella città di Grottammare. E’ la bella esperienza che in riva all’Adriatico stanno trascorrendo venti giovani studenti e insegnanti in Erasmus dalla Groenlandia che giovedì hanno visitato i Musei Sistini del Piceno. Un viaggio entusiasmante che passa anche per la regione Lazio oltre che nelle Marche. Ma veniamo a Grottammare, dove il gruppo ha sostato nella Chiesa di San Giovanni Battista, aperta per l’occasione ai giovani internazionali che stanno trascorrendo una settimana a Grottammare. Oltre al Museo Sistino, dov’è esposto il busto di Franz Liszt, ragazzi e docenti hanno potuto ammirare il paese alto, ben descritto come tra i Borghi più belli d’Italia. Dalla capitale Nuuk i giovani sono arrivati a Tivoli per poi raggiungere la cittadina della riviera adriatica. Due città, Tivoli e Grottammare, molto legate al compositore Franz Liszt. Alceste Aubert, coordinatore Erasmus racconta che la città di Grottammare piace per accoglienza e stili di vita e per il patrimonio artistico culturale che offre con i suoi musei e luoghi d’arte visitabili semplicemente passeggiando senza far uso di mezzi pubblici. I giovani apprezzano la bellezza dei paesaggi accompagnati da piatti della tradizione italiana.