Studenti in arrivo dall’Europa dell’Est per il Piceno

Il Piceno con il suo territorio, il suo stile di vita e la genuinità dei prodotti alimentari è sempre più ricercato dai partner europei per esperienze Erasmus. L’iniziativa si pone l’obiettivo di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura storia e di arte. Nei progetti erasmus le Marche e il Piceno sono destinati a recitare un ruolo centrale poiché sarà lo strumento chiamato a far vivere esperienze a centinaia di giovani con il suo mare adriatico. Lo farà accogliendo studenti provenienti da Austria, Repubblica Ceca, Romania, Lettonia, Turchia e Polonia e Ungheria. "È un progetto di grande respiro – commenta Alceste Aubert, erasmus project manager – L’Europa è da sempre il nostro punto di riferimento perché siamo convinti che la nostra offerta possa dare qualcosa in più. Per esempio un partner turco ci ha chiesto di sviluppare progetti nel Piceno per ridurre lo stress e il trauma post terremoto del febbraio 2023 avuto nel loro paese. Stiamo sviluppando alcune attività per bambini utilizzando la pet e la clown terapia accompagnata dalla musica classica nei nostri prossimi progetti erasmus. I primi gruppi di studenti arriveranno nel Piceno nella prossima primavera; una sfida per l’intero sistema Marche".