Studenti in finale ai Giochi matematici

Due studenti della classe 2E della Scuola secondaria di primo grado dell’IC Castel di Lama, parteciperanno alla finale nazionale dei Campionati internazionali dei Giochi matematici a Milano, il prossimo 13 maggio. Si tratta di Francesco Corradetti e Jacopo Costantini, che hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto dopo aver superato la semifinale di sede, che si è svolta al liceo Scientifico "Rosetti" di San Benedetto. A loro vanno le congratulazioni e un grande "in bocca al lupo" da parte della dirigente scolastica Maria, della professoressa Luciani e di tutti gli insegnanti dell’Isc per la finale che si svolgerà alla Bocconi di Milano e da cui uscirà anche la squadra che rappresenterà l’Italia a fine agosto a Wroclaw, in Polonia.