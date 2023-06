Studenti in marcia verso la legalità

Tutti in marcia per un mondo migliore con la ‘Passeggiata della legalità’. I ragazzi dell’Isc Spinetoli Acquaviva Monsampolo si metteranno in cammino domani alle 9: gli studenti delle medie, accompagnati dai più piccoli della primaria di Spinetoli, partiranno dal plesso Pertini di Pagliare e percorreranno il sentiero pedonale diretti verso la giustizia e l’onestà. "La passeggiata rappresenta la conclusione di un percorso formativo trasversale a tutte le discipline – spiegano i docenti coinvolti nel progetto ‘Alla luce del sole’ – nel corso del quale gli studenti hanno preso parte a diverse attività per conoscere le storie di chi ha lottato in prima linea in nome della giustizia e della legalità. Quella di domani sarà una manifestazione che vuole porre al centro i ragazzi, con l’auspicio che, diventando partigiani di questa nuova resistenza, possano far germogliare le idee di chi li ha preceduti". All’iniziativa prenderà parte anche il procuratore di Ascoli, Umberto Monti, con i sindaci di Spinetoli, Monsampolo ed Acquaviva. Le istituzioni porgeranno il loro saluto, accompagnato dai canti del coro della scuola, una volta raggiunto il punto di ritrovo, il parco dell’Oasi La Valle. Valeria Eufemia