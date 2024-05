Studenti, le visite con gli esperti

Si chiude con una bella iniziativa il progetto avviato a inizio anno scolastico nell’IC Nord di San Benedetto che, attraverso il supporto di due studi di fisioterapia, ha organizzato un’importante opera di prevenzione per tutti i ragazzi delle scuole medie Sacconi e Manzoni. Al fine di promuovere il benessere psico-fisico delle studentesse e degli studenti, è stata instaurata una proficua collaborazione con la dottoressa Giada Cicconi dello studio fisioterapico ’Mavis’ e col dottor Corrado Capriotti, titolare dello studio ’Fisiocura’ di San Benedetto, i quali, dando prova di grande impegno nel sociale, hanno offerto gratuitamente le loro competenze professionali nell’eseguire valutazioni morfo-strutturali ad alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado. Quasi 200 studenti hanno avuto la possibilità di essere esaminati in una valutazione fisioterapica preventiva, con l’obiettivo specifico di individuare eventuali ’vizi posturali’ della colonna vertebrale, del piede e del ginocchio. Il 1° giugno alle 18.30, presso la Sala Tebaldini del comune di San Benedetto, in collaborazione con il dottor Davide Boaretto, medico specialista fisiatra, l’Istituto comprensivo Nord organizzerà un convegno che avrà per titolo: "Conoscere ed osservare la crescita di mio figlio". La giornata di studio sarà aperta a tutti, ma rivolta in particolare ai genitori, poiché avranno la possibilità di ascoltare i tre professionisti discorrere riguardo i risultati ottenuti dalle valutazioni e le patologie cui sono soggetti i ragazzi della fascia di età delle scuole medie. In tale sede, ciascun genitore, che aveva deciso di aderire al progetto, riceverà in busta chiusa i risultati rilevati dall’esame svolto.