Studenti protagonisti al convegno ’Il cavallo atleta e terapeuta’

Gli studenti delle classi 3ªS e 4ªS del Liceo Scientifico Sportivo ‘Antonio Orsini’ accompagnati dai docenti Maria Cristina Calvaresi, Sara Brunetti e Domenico Chiovini hanno partecipato all’Auditorium Neroni al Convegno ’Il cavallo atleta e terapeuta’ organizzato dal Concorso Ippico ‘Città di Ascoli’ in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri. Il convegno coordinato dalla giornalista Veruska Cestarelli è stato aperto dal saluto del sindaco Marco Fioravanti affiancato dagli assessori Donatella Ferretti e Nico Stallone. Un incontro molto interessante in cui gli studenti dello ‘Sportivo’ hanno ascoltato da Presidente Nazionale Fise, Marco Di Paola e dalla Presidente Marche, Gabriella Moroni, come il progetto ‘Cavallo atleta e terapeuta’ mira ad avvicinare i ragazzi che non ne conoscono l’infinita bellezza. Il cavallo infatti rappresenta non solo il partner necessario per praticare l’equitazione, ma anche un compagno d’avventura ideale per superare le disabilità, per agevolare l’inclusione sociale e come aiuto terapeutico.

Valerio Rosa