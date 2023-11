Studenti spostati, l’assessore risponde ai genitori infuriati

I genitori degli alunni della scuola di via Marche, le cui aule sono state delocalizzate nell’ex edificio della delegazione comunale di via Firenze, protestano per il ritardo cui vengono eseguiti i lavori. Venerdì sera una delegazione di genitori è stata ricevuta in Comune dall’assessore ai lavori pubblici, Manolo Olivieri (foto) e dalla consigliera delegata Oriana Vitarelli. I due esponenti politici hanno ascoltato le lagnanze dei genitori e poi hanno illustrato il quadro della situazione attuale. "Abbiamo sistemato gli impianti di climatizzazione, installato il nuovo programmatore orario, installato la porta tagliafuoco al secondo piano, sistemata la lenea telefonica e terminata la rasatura e rispristino dei muri – ha affermato Manolo Olivieri – Questo sabato (n.d.r. ieri per chi legge) sarà installata la porta tagliafuoco al primo piano, i corrimano di legno e l’infisso nella mensa, poi saranno sistema ì discendenti. Il prossimo sabato, poiché i lavori interni si eseguono solo quando non ci sono i bambini, saranno installate tutte le porte di ingresso lato nord e lato est del primo piano e di esodo lato est dell’Asilo. La nuova segnaletica è prevista per il 4 novembre. Abbiamo rassicurato i genitori circa la fine dei disagi".