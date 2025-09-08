Studiare il nostro mare per amarlo. Un incontro con le biologhe

Doveva essere una snorkelata, ma a causa delle condimeteo l’evento ha cambiato format. Le due biologhe marine ed esploratrici di National Geographic, Martina Capriotti ed Arianna Mancuso hanno tenuto una chiaccherata sugli ecosistemi marini della Costa Picena. Ospitate presso la Lega Navale, con il prezioso supporto della Fisa e di Davide Piccinini di Gta Sun Beach, le due esploratrici di National Geographic hanno fatto un focus sulla biodiversitá marina della costa Adriatica marchigiana e sugli impatti antropici che la danneggiano. Questo evento rientra nel set di attivitá promosse dall’hub Italia degli explorers di National Geographic, che entrambe coordinano. Con la partecipazione anche di tanti bambini i partecipanti hanno espresso tanto entusiasmo ed interesse per le tematiche trattate. Essendo l’attivitá in linea con gli obiettivi dell’Associazione dei promotori del Parco Marino del Piceno, il suo portavoce Massimo Rossi ha speso un saluto per ribadire l’importanza di istituire il Parco. L’evento é stato aperto dai saluti istituzionali durante i quali la vicesindaca Laura Camaioni ha ribadito l’importanza di tutelare le nostre coste in un territorio come San Benedetto, che ha una profonda cultura del mare, e dal Comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Quattrocchi che ha sottolineato il ruolo della Guardia Costiera nella tutela degli ecosistemi marini e di divulgare la conoscenza su queste tematiche. "Non si puó proteggere ció che non si ama, non si puó amare ció che non si conosce. Felicissima di vedere tanti giovanissimi che sono il nostro futuro e la speranza di una salvaguardia marina piú concreta", sono le parole della sambenedettese Martina Capriotti.

Stefania Mezzina