Studio Torquati-Capriotti cerca impiegato contabile

Lo Studio Associato Torquati - Capriotti, che ha sede a Monte Urano, in provincia di Fermo, e si occupa di consulenza del lavoro e analisi finanziaria, aziendale e tributaria ricerca un impiegatoa addettoa alle paghe ed alla contabilità. E’ richiesto, per ricoprire questo incarico, il diploma di ragioneria o la laurea in economia. Il candidato dovrà essere automunito. L’annuncio è rivolto a persone con età compresa fra i 18 e i 29. Quello proposto è un contratto di apprendistato a tempo pieno o lavoro autonomo o tirocinio. E’ possibile contattare direttamente lo studio al numero telefonico 3335043210 o inviando una email a [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Fermo (email: [email protected]; pec [email protected]; telefono 0734254756 - 0734254770).