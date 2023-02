"Su certe cose siamo impotenti Lavori in corso, vigilare di più"

"Tante parole, ma nessuna azione per la risoluzione del problema". Questa la considerazione dei sindaci di Pedaso, Porto San Giorgio e Fermo, in merito alle condizioni dell’autostrada A 14. Sotto accusa i tratti con cantieri aperti da anni, che costringono al transito a doppio senso di marcia, causando disagi, rallentamenti e incidenti, anche mortali. "Sono anni – dice il sindaco di Pedaso, Vincenzo Berdini – che faccio appelli ma siamo impotenti davanti al potere insindacabile di chi ha autorità nella gestione dell’A14. Siamo rimasti all’incontro con Società autostrade e istituzioni tenutosi a San Benedetto lo scorso anno per discutere della terza corsia, ma ci troviamo a fare i conti con cantieri aperti da anni. Riflettere su questi cattivi esempi porta a due considerazioni principali: quella imminente di interpellare chi è chiamato al rispetto del cronoprogramma dei lavori in corso e a vigilare sugli stessi. L’altra è legata al progetto di ampliamento in sede dell’A14 per il quale dovrebbero essere forniti tempi di consegna da rispettare a condizioni di commissariamento".

Parla di responsabilità di ruoli, anche il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini. "Magari un sindaco potesse avere la soluzione al problema dell’autostrada – dice –. Pur considerando le dinamiche che conosciamo in merito alla realizzazione di opere pubbliche, certe operazioni come i cantieri in A 14, debbono essere supervisionate a livelli superiori, per dare comunicazione di tempi e impedire continue criticità. Siamo rimasti all’incontro pubblico sulla terza corsia tenutosi a San Benedetto. C’era e c’è un progetto di ampliamento in sede. C’era e c’è la necessità di risolvere i nodi dell’A14, in primis in termini di sicurezza poi in termini di promozione corale e potenziamento infrastrutturale del territorio. Ma per agire è necessario che ogni parte chiamata in causa, assuma le rispettive responsabilità". Considerazioni concrete anche quelle del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. "Rispettare un cronoprogramma e vigilare sullo svolgimento dei lavori è fondamentale – dice – eppure transitando in A 14, in tanti ci accorgiamo che i cantieri sono spesso vuoti. Siamo in condizione emergenziale ma non vedo azioni volte alla risoluzione del problema. Sono d’accordo con la Regione a chiedere tempi certi di risoluzione e valutazioni su lavori fattibili o procrastinabili. Certo è che se si partisse con la terza corsia questi lavori potrebbero non essere necessari. Ma dall’incontro di San Benedetto non abbiamo più informazioni. Cosa è successo? La Regione non porta avanti il progetto? O è il governo? Società autostrade non ha interesse? Almeno ce lo dicessero".

Paola Pieragostini