Su il sipario: prosa, emozioni e famiglia

Porterà nuove produzioni di prosa, con il ritorno di Officina Concordia, grandi nomi e la novità delle tre serate per due spettacoli, la stagione teatrale sambenedettese 2025-2026, che con la prosa porterà in scena anche ’Domenica in famiglia’ per la stagione realizzata dalla collaborazione fra il Comune e l’Amat, (contributo Ministero della Cultura e Regione Marche) e con il sostegno del Bim Tronto. "Anno dopo anno, la stagione teatrale conferma la vitalità culturale di San Benedetto. I due allestimenti che andranno in scena in tre serate sono il segnale di una grande richiesta del territorio, e anche questa nuova stagione porterà a San Benedetto nomi di prestigio" ha detto nel suo intervento l’assessore alla cultura Lia Sebastiani. Per il presidente dell’Amat, Piero Celani "il teatro da sempre ha rappresentato la coscienza di una comunità, così come i musei i ricordi". Una vicinanza costante verso la cultura, è quella del Bim Tronto. Per il presidente Luigi Contisciani "ancora una volta il Bim Tronto è un valore aggiunto sul territorio. La Domenica in famiglia dà la possibilità alle famiglie ai bambini di conoscere il teatro e anche questo è importante". E’ stato il direttore dell’Amat, Gilberto Santini, ad illustrare il cartellone: "Come sempre abbiamo cercato di dare un’offerta diversa, che propone Anna Valle al suo debutto teatrale, Franco Branciaroli nel suo primo Pirandello, e Alessandro Sciarroni, per uno spettacolo potente e commovente. Siamo felici anche di aver riattivato ’Officina Concordia’. Dunque, la nuova stagione teatrale si preannuncia interessante, con novità importanti: per questo si consiglia a quanti non sceglieranno di acquistare un abbonamento di attivarsi per tempo circa la singola scelta degli spettacoli. Abbonamenti in vendita dal 5 novembre al Concordia (0735/588246): fino al 9 novembre gli abbonati possono confermare turno e posto. Nuovi abbonamenti da martedì 11. Ufficio Cultura 0735/794438 –794587, www.comunesbt.it. Aprono la stagione Anna Valle e Gianmarco Saurino in Scandalo (18-19 novembre), poi L’analfabeta di Fanny & Alexander e Federica Fracassi (8 e 9 gennaio). Fuori abbonamento 19-21 gennaio Massimiliano Gallo in Malinconico; 5 e 6 febbraio Arlecchino muto per spavento. Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow interpretata da Paola Minaccioni sarà al Concordia a marzo, poi ’4 5 6’ di Mattia Torre. Chiude Franco Branciaroli in ’Non si sa come’ di Pirandello (18-19 aprile). Il 23 dicembre fuori abbonamento U. (un canto) di Sciarroni. Domenica in famiglia si aprirà il 18 gennaio.

Stefania Mezzina