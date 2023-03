Subito pienone in riviera E oggi tocca al Ballarin

Afflusso importante e continuo a Palazzo Bice Piacentini di San Benedetto, per la prima delle Giornate Fai di Primavera. Oltre a visitare i luoghi in cui visse la poetessa, è stato reso accessibile un cunicolo, datato ai primi anni del I secolo dopo Cristo, ora percorribile per 30 metri circa, che in origine doveva essere collegato con l’intera rete cunicolare che passa sotto il ’Paese Alto’. Interesse dei visitatori anche per il Torrione e la chiesa di San Benedetto Martire. Nella parte bassa della città è stata visitata la Palazzina Azzurra, la scultura ’I Sognatori’ di Paolo Annibali, il Museo delle Anfore e l’Antiquarium, la riserva Naturale Sentina, la Torre di Carlo V e la Dogana a Martinsicuro. Ieri aperto anche lo stadio Riviera delle Palme e oggi sarà visitabile il Ballarin, a cura del Gruppo Fai giovani di San Benedetto. Gli apprendisti ciceroni delle scuole del territorio, inoltre, hanno presentato al pubblico un quadro della collezione di Villa Cerboni Rambelli ’La Battaglia di Lepanto’ di Scuola Napoletana, datato ‘600‘700 recentemente restaurato. La responsabile del Gruppo Fai di San Benedetto, Adele Gabrielli, in prima fila sui siti d’interesse, ringrazia tutti coloro che hanno dato la possibilità di utilizzare le strutture di proprietà e che hanno collaborato con le scuole per offrire agli studenti ’apprendisti ciceroni’ materiale e competenze da divulgare.

E’ iniziata nel migliore dei modi la prima delle due Giornate Fai anche a Monteprandone. In molti hanno visitato il borgo storico con le sue chiese, i suoi vicoli, i luoghi che raccontano la storia del cavalier Prandone e le storie di monteprandonesi illustri come San Giacomo della Marca. Tantissime le persone in visita a Villa Nicolai, edificio privato di particolare pregio culturale e architettonico, situato sulla Salaria. Un luogo magico con un ampio giardino in fiore, il bosco, un parco con statue d’epoca, due cedri del Libano secolari. Gente interessata anche al convento di San Giacomo, al Museo di Arte Sacra, al chiostro e poi la curiosità per la secolare quercia di San Giacomo, ma anche per il Museo dei codici. Molte persone hanno visitato anche le chiese di San Nicola e quella della Madonna della Speranza e la casa natale di San Giacomo.

Marcello Iezzi