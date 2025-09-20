Subito show con il concorso ’Città di Ascoli’

Prime gare e prime medaglie, ieri, nella giornata inaugurale della terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, Nazionale A6* evento speciale Fise, in programma al campo Squarcia fino a domani. Davanti a una buonissima cornice di pubblico, infatti, sono andate in scena le prime sfide, che hanno regalato tante emozioni agli spettatori giunti nel Piceno da ogni parte d’Italia. La giornata si era aperta già in mattinata con il convegno, organizzato con la collaborazione della Federazioni Italiana Sport Equestri, dal titolo ‘Il Cavallo, esempio di modello comportamentale per i giovani’. L’incontro, nel corso del quale è stato affrontato anche il tema del bullismo e la sua prevenzione, si è svolto all’Auditorium Neroni. Tra i relatori anche la Responsabile Area Formazione e Progetti Speciali Fise, Barbara Ardu. Poi, dopo il convegno, è stata inaugurata la terza edizione del concorso, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e delle altre autorità. Oggi si torna in campo con un’intera giornata di gare dalle 8.30 fino alle 18.30 circa: il clou sarà rappresentato dal ‘Master Città di Ascoli’ previsto intono alle 16. Domani, infine, gare dalle 8.30, con il Gran Premio Panichi che catalizzerà l’attenzione degli appassionati intorno alle 12. Il montepremi complessivo ammonta a 55mila euro, distribuiti tra le due competizioni maggiori (26mila il Master e 15mila il Gran Premio) e tutte le altre. Oggi si svolgerà anche il primo ‘Galà Città di Ascoli’, alle 19 al Teatro dei Filarmonici. Il concorso è ideato, organizzato e promosso dalla BB Equestrian diretta da Simone Panichi.

Matteo Porfiri