"Subito un commissariato di primo livello"

In riviera servono più agenti di polizia: è questo il grido d’aiuto indirizzato dalla minoranza – consiliare e non – alle istituzioni, a seguito del violento atto subito, tra venerdì e sabato, da una poliziotta di stanza a San Benedetto. "L’ennesima aggressione a un poliziotto – commenta Paolo Canducci – alla quale va tutta la nostra solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione, riporta alla ribalta a distanza di poche settimane dai gravi fatti di capodanno, il problema dell’organico ridotto all’osso delle forze di polizia della Riviera. A poco sono valse le nostre denunce e soprattutto quelle del Siulp, ad oggi nulla si è mosso rispetto alla richiesta di innalzare al primo livello il nostro commissariato. Non si può non tornare a sollecitare i nostri rappresentanti al governo nazionale a rivendicare con forza e urgenza un cambio di passo che fino ad ora non c’è stato". Dal canto suo, il presidente del circolo nord del Pd Alessandro Marini, rammenta quante segnalazioni siano state fatte, ultimamente dai cittadini che vivono nel cosiddetto ‘quadrilatero’: "Forse il sindaco Spazzafumo si è autoconvinto che sia sufficiente nominare un nuovo assessore per contrastare questa preoccupante situazione, ma non è così. E per questo come circolo nord chiediamo che ognuno faccia la sua parte, a partire dal sindaco e dal neoeletto assessore competente che non possono più rimandare un intervento volto a riqualificare le aree interessate, aumentare presidi e controlli e potenziare la pubblica illuminazione visto che l’oscurità e il degrado sono terreno fertile per criminalità e inciviltà". A dire la sua, però, è anche la destra: "È ora di prendere in mano la situazione – asserisce Lorenzo Marinangeli (Lega) – una città è bella soprattutto se è sicura. Da questo punto di vista purtroppo siamo ai minimi termini, perché abbiamo poco personale, soprattutto nel periodo estivo, con l’aumento esponenziale degli abitanti. Quindi abbiamo indispensabilmente bisogno di un organico di primo livello: il consiglio è interamente d’accordo su questo punto, ma mi pare che non si stia muovendo nulla in concreto. Il sindaco dovrebbe far presente al Ministero che la riviera ha bisogno di più agenti, battendo i pugni e coinvolgendo Questura e Prefettura". Linea sposata anche da Fratelli d’Italia: "Rinnoviamo l’appello – conclude Nicolò Bagalini – chiedendo al sindaco e a chi riveste ruoli politici e istituzionali importanti all’ interno del nostro territorio, di farsi portabandiera di questa importante tematica, predisponendo un tavolo di lavoro che si faccia carico di tutte le necessità lamentate dalle forze di polizia e dai loro sindacati".

Giuseppe Di Marco