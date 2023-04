"Subito un incontro con Saltamartini, restano troppi problemi"

All’indomani della fine dell’era Carignani, le sigle sindacali Usb, Nursind e Nursing Up chiedono con urgenza un incontro con l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. Ma diversi sono i motivi che spingono questa parte delle organizzazioni sindacali di Ascoli (in conflitto con la restanti Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute) a cercare un confronto con il vicepresidente della Regione. "Innanzitutto – dicono Mauro Giuliani dell’Usb, Maurizio Pelosi del Nursind e Roberto Tassi del Nursing Up – vorremmo conoscere le motivazioni della nomina ‘ad interim’ per l’Ast di Ascoli del commissario straordinario Roberto Grinta. Ma diversi altri sono i problemi che vorremmo esporre a Saltamartini, dalla restituzione di 495.000 euro del fondo produttività 2021 ai lavoratori del comparto con relativo pagamento a saldo. E ancora, sui tempi vestizione abbiamo indetto lo stato di agitazione: per questo motivo attendiamo risposte concrete davanti al Prefetto, con la liquidazione ai lavoratori dal 2018 ad oggi, con lo stipendio di giugno 2023. Invitiamo l’assessore a partecipare, dato che l’Asur per oltre 5 anni ha negato il diritto ai tempi di vestizione. E ancora, chiediamo la rideterminazione del fondo contrattuale, inferiore rispetto alle altre ex Aree vaste di circa 1000 euro pro-capite. Cosa che genera, di fatto, una disparità di trattamento economico per i lavoratori dell’ex Area vasta 5. Rispetto agli incarichi, invece, ricordiamo che c’è un procedimento in tribunale e il collegio sindacale si è già espresso. Chiediamo che l’istituzione dei nuovi incarichi di funzione avvenga secondo le norme previste dal nuovo Ccnl del comparto, ma anche il riconoscimento dei tempi di vestizione Covid, delle indennità di malattie infettive, ormai ferme ad aprile 2022, ai lavoratori dei Pronto soccorso e dei reparti Covid dell’Ast di Ascoli".

l. c.