Subito un succeso per il presepe vivente al parco Calise

Doppio importante evento nella giornata di domenica a Grottammare. Durante la mattina il vescovo diocesano Giampiero Palmieri ha concelebrato la Messa nella chiesa di San Giovanni Battista, nel paese alto e poi si è recato in processione nella chiesa di Santa Lucia per la riapertura ufficiale del dopo terremoto. Al suo fianco il parroco don Federico Pompei che ha ripercorso le fasi della ristrutturazione del luogo di culto cristiano costruito nel luogo dove aveva abitato il papa Sisto V. Il vescovo ed il parroco hanno poi assistito all’apertura della 18esima edizione del Presepe Vivente di Grottammare con la partecipazione del sindaco Alessandro Rocchi e del Deus ex machina dell’associazione che ogni anno realizza la sacra rappresentazione, Fabrizio Rosati. Nonostante il posticipo, dopo la devastazione seminata dal maltempo che ha determinato il rinvio a domenica, vi sono stati migliaia di visitatori, compreso un pullman con 70 persone arrivato da Roma. Prossime edizioni domani primo dell’anno e il 6 gennaio orario: 16-18,30. Già prenotati altri sei pullman di visitatori provenienti da varie regione del centro sud della penisola. Ingresso libero e assaggi omaggio lungo il percorso.