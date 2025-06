Successo a Offida per l’International Fof

Si è chiusa con un bilancio che è andato oltre le più rosee previsione l’edizione 2025 dell’International Fof ad Offida. Per alcuni giorni Offida ha cambiato volto: le sue vie e le piazze sono diventati palcoscenici dove ha trionfato l’incanto del Festival di teatro di Strada. Sotto la direzione artistica della Compagnia Di Filippo (formata da Remo Di Filippo e Rhoda Lopez), il Fof continua a crescere, trasformandosi in un punto di riferimento nazionale e internazionale per il teatro di strada. Un evento che anche in questa undicesima edizione ha regalato immagini che rimarranno nella storia: a trionfare sono state le emozioni, l’arte, l’amicizia, la bellezza e la gioia. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e anche dagli amministratori: "Grande l’entusiasmo delle migliaia di persone, tantissimi bambini, che in questi giorni hanno vissuto questo straordinario appuntamento". E’ il commento soddisfatto del sindaco Luigi Massa. "Tra gli aspetti più importanti il ricordo di Alfredo Tassi, artista offidano prematuramente scomparso, a lui è stato dedicato un premio, che quest’anno è stato consegnato ai volontari Fof. Grazie ancora una volta alla grande famiglia Fof: agli straordinari volontari, che ci hanno fatto stare bene, agli artisti per averci donato spensieratezza, gioia e bellezza, a Rhoda e Remo".