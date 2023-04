Successo al campionato nazionale di karate

Strepitoso successo di partecipazione al PalaSavelli di Porto San Giorgio, dove scorsa si è svolta (per la prima volta nelle Marche) la Championship ‘Mas Oyama Cup 2023’ campionato nazionale di Karate Kyokushinkai Italia, organizzata da Senpai Luca Di Lorenzo di Karate Kyokushinkai Marche Asd, in onore del centenario della nascita di Sosai Mas Oyama, fondatore del Kyokushinkai nel mondo, di cui si ricorda la celebre frase "Perdere denaro è perdere poco. Perdere fiducia in se stessi è perdere molto. Perdere coraggio è perdere tutto, perché si perde se stessi". Circa duecento sono stati gli atleti di diverse categorie e pesi, junior e senior provenienti da vari Dojo italiani, che si sono sfidati senza risparmiarsi nello spirito di Sosai Mas Oyama, alla presenza del suo più grande e diretto allievo Shihan Tsutomu Wakiuchi responsabile Kyokushinkai Italia e presidente Aikk.

Nelle gare di Kata per categoria di cintura, gli atleti marchigiani hanno conquistato importanti vittorie. I primi classificati sono risultati: Matteo Auguro Micelli (cintura blu) e Serena Santarelli (cintura arancione). I secondi: Paolo Vitali (cintura verde) Diego Mariani (cintura marrone) Greta Sergi e Valerio Grillone (cintura arancione) Pierluigi Piani e Francesco Evangelista (cintura gialla). Terzi classificati: Anna Barbagiovanni Piseia (cintura arancione) e Caterina Antonelli (cintura gialla).

A conquistare il podio di kumite Serie B, sono stati i seguenti atleti marchigiani: primi in classifica sono risultati Eduardo DanielAlexandru (cintura gialla) e Matteo Agusto Micelli (cintura blu). Secondi: Anastasia Campetella e Tommaso Campetella (cintura blu), Caterina Antonelli, Andrea Giammaria, Pierluigi Piani e Francesco Evangelista (cintura gialla) Manuel Sorio e Elena Mercuri (cintura verde). I terzi classificati: Marco Orazio Villani (cintura blu) Alessandro Cerolini (cintura gialla) Angela Ciarfuglia (cintura arancione). Le competizioni si sono svolte sia durante la mattinata che nel pomeriggio, intervallate dall’emozionante esibizione dei tradizionali tamburi ‘Taiko’ giapponesi. Un ringraziamento speciale dal Senpai Luca Di Lorenzo a tutto il suo team per l’organizzazione dell’evento e a tutti i suoi atleti che hanno contribuito alla vittoria del Dojo Karate kyokushinkai Marche Asd, conquistando cosi la "Coppa 2023 di Mas Oyama" per maggior numero di medaglie e vittorie ottenute sul podio.

Paola Pieragostini