Successo al convegno sulla fisica

Successo per la conferenza sui campi elettromagnetici atmosferici e artificiali negli ambienti naturale e antropico, organizzata dall’Academy Liszt Music Art di Grottammare. L’evento, tenutosi a San Benedetto, fa parte del Progetto Europeo Erasmus coordinato dall’Alma. Dopo l’introduzione dell’ingegner Massimo Rogante sono intervenuti i relatori: dalla Germania l’ingegner Florian König e dalla Croazia la dottoressa Anita Kovacevic, mentre dall’Austria l’ingegner Pierre Madl che ha partecipato in teleconferenza. Gli argomenti hanno spaziato dalle onde sonore agli effetti dei campi elettromagnetici sulla biologia umana ed all’uso dei dati satellitari in situazioni di preparazione alle emergenze. All’incontro hanno partecipato molti studenti che hanno assistito alle sperimentazioni dell’ingegner König. L’organizzazione è stata curata da Alceste Aubert, che ha evidenziato l’importanza del tema trattato per la salute delle persone ed ha auspicato che i giovani sappiano trarre insegnamento dall’esperienza vissuta durante la conferenza. La dottoressa Kovacevic si è complimentata per l’organizzazione della conferenza: "E’ stata un’opportunità per gli esperti d’interagire con i partecipanti delle scuole superiori e della scuola primaria al fine di impegnarsi in un’esperienza d’apprendimento che ha mostrato concetti scientifici d’alto livello". Piena soddisfazione è stata espressa anche dall’ingegner Rogante che ha patrocinato l’evento. Le prospettive per il futuro sono di approfondire ulteriormente gli argomenti trattati e svilupparne il relativo network scientifico.

Ma. Ie.