Successo al galà dello sport

Una cerimonia di altissimo livello, nel segno della tradizione. E’ andata in scena ieri, al teatro Ventidio Basso, l’edizione 2024 del ‘Galà dello Sport’, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale per celebrare gli sportivi ascolani che si sono contraddistinti nel corso dell’anno e che hanno tenuto alto il nome della città in tantissime discipline. Una serata emozionante, quella che ha richiamato in platea centinaia di spettatori, caratterizzata dalla presenza di numerosi ospiti. In apertura, l’assessore allo sport Nico Stallone e il sindaco Marco Fioravanti hanno certificato il riconoscimento, ottenuto nei giorni scorsi a Bruxelles, di ‘Ascoli Città Europea dello Sport’ per il 2025. Al primo cittadino, poi, è stato assegnato il premio alla carriera, dopo aver corso ad Atene la sua ultima maratona. A premiare Fioravanti è stato il presidente regionale del Coni, Fabio Luna. Poi sono stati celebrati gli olimpionici piceni, protagonisti nei decenni passati, delle varie Olimpiadi: Ezio Galosi, Carlo Vittori, Antonio Brutti, Armando De Vincentiis, Luigi De Santis, Marco Marchei, Christian Giantomassi, Vincenzo Ceci, Giovanni Carminucci, Nicola Silvaggi, Emilio Piersantelli, Fabiana Fares e Peppe Iachini. Poi, l’inno d’Italia intonato dalla soprano Barbara De Angelis. Successivamente, sono stati assegnati i riconoscimenti alla memoria di Francesco Egidi, Abramo Pagani e Gianfranco Massari, sportivi ascolani deceduti quest’anno. Onorata anche la recente scomparsa di Mauro Gionni, maestro di arti marziali. Assegnate quattro stelle paralimpiche a Davide Benigni (Asa Ascoli), Silvia Santori (Albatros Gioia Nuoto), la Picena Non Vedenti e Giovanni Palumbieri. Il clou, però, è stato rappresentato dalla consegna di sei Oscar. Quello per il miglior atleta paralimpico è andato al ciclista Francesco Ceci, campione del mondo di tandem nel Team Sprint. L’Oscar per il ‘Mecenate dello Sport’, invece, è stato assegnato a Giuliano Tosti, titolare della Ciam, che con la sua azienda sostiene l’attività di tante società sportive del territorio. Come miglior società dell’anno è stata premiata l’Asd Takedown, punto di riferimento a livello nazionale per la lotta. Il premio per il miglior dirigente se l’è aggiudicato Riccardo Meloni, direttore di ‘Sport e Salute’. L’Oscar dell’allenatore è andato a Nicola Silvaggi, responsabile tecnico nel settore dei lanci nella nazionale italiana di atletica. Infine, come atleta dell’anno è stato premiato Eros Seghetti, campione italiano di pugilato nella categoria mediomassimi. A seguire sono stati assegnati premi anche alle società cittadine, ai medagliati a livello nazionale e regionale, nonché a tutti coloro che hanno ottenuto risultati di prestigio nel corso di un 2024 che ha regalato allo sport piceno grandi soddisfazioni.

Matteo Porfiri