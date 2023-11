Successo della compagnia Rattattù. Due ore di show omaggio ad Agatha Christie

Il genere Giallo conquista il teatro Mercantini di Ripatransone con pubblico delle grandi occasioni. La compagnia Rattattù, diretta da Rachele Morelli, non tradisce le attese e regala grandi emozioni nel luogo della cultura per eccellenza del Belvedere del Piceno. Due ore di spettacolo, omaggio al mito di Agatha Christie, portato in scena dalla compagine ripana, composta da uno staff di oltre 40 elementi. ’Se Uccidessi Mio Marito’, è il titolo dell’opera, è stata particolarmente gradita dal pubblico, per la cura della recitazione di gruppo, i dettagli scenici e per i costumi. La serata è stata aperta dalla voce della cantante ripana Maddalena Caputa, che ha proposto una sua opera molto applaudita. Ripatransone vanta una grande tradizione teatrale, nata negli anni 70 e portata avanti con passione dal gruppo Nuovo Settemezzo. Prossimo appuntamento sabato 25 novembre, con la compagnia dialettale La Quinta Dimensione. Info line 3475406630.