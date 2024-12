Successo di pubblico per le fòchere. La tradizione si ripete

San Benedetto si veste a festa, per Natale. Le festività, dopo l’Immacolata, sono ormai entrate nel vivo. Tra gli eventi di spicco delle ultime ore ci sono le "Fochere", accese lunedì 9 dicembre, e l’iniziativa "Vi Conciamo per le Feste" prevista per domenica 15. Lunedì, a partire dalle 21, San Benedetto del Tronto ha celebrato uno degli appuntamenti più sentiti del periodo: le Fochere. Questi tradizionali falò, distribuiti in nove punti strategici della città, illuminano simbolicamente la notte in occasione del passaggio aereo della Santa Casa diretta a Loreto, secondo una tradizione radicata nella storia locale. Le location interessate – confermate anche per questa edizione – hanno visto i falò accendersi in piazza San Filippo Neri, nel parco di via Saffi, nell’area tra via Toscana e viale De Gasperi, l’ex Galoppatoio, e molte altre, da nord a sud della città. Ogni postazione è stata animata da momenti religiosi, spettacoli e degustazioni di prodotti tipici locali, che hanno attratto sia residenti sia visitatori curiosi. Nonostante l’assenza del bus navetta gratuito, che in passato facilitava gli spostamenti tra i vari punti di accensione, i cittadini si sono organizzati autonomamente per partecipare a questa celebrazione collettiva. La serata ha saputo unire il calore delle fiamme alla condivisione, un mix perfetto per celebrare il Natale all’insegna della tradizione. Ma gli appuntamenti del Natale non si fermano qui. Domenica viale De Gasperi, si trasformerà in un vivace palcoscenico natalizio grazie all’iniziativa "Vi Conciamo per le Feste".