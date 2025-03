Che successo il forum Inlife: “Ascoli città meravigliosa dove si vive davvero bene”

Ascoli, 31 marzo 2025 – Per quattro giorni, Ascoli è stata il centro di riferimento mondiale per la qualità della vita. Si è concluso ieri, con grande successo il forum ‘Inlife’, andato in scena al teatro dei Filarmonici. La scelta della città delle cento torri come sede dell’evento, da parte del presidente della Regione Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini, ha confermato il ruolo strategico del Piceno nel promuovere un approccio innovativo alla qualità della vita, rendendola un punto di riferimento a livello internazionale.

Undici panel tematici con relatori di fama internazionale, tre tavole rotonde e la sottoscrizione della Carta di Ascoli che sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti: sono stati questi i momenti più importanti della kermesse. L’evento, curato da Carlo Bachetti Doria e David Mariani, ha dunque segnato l’inizio di un percorso collettivo verso un futuro più sano, sostenibile e inclusivo. Tanti gli ospiti che hanno dato lustro ai quattro giorni di incontri.

A cominciare, ad esempio, dai quattro ministri, che seppur in videocollegamento, si sono alternati nei vari appuntamenti: Orazio Schillaci, Giuseppe Valditara, Francesco Lollobrigida e per ultima, proprio ieri, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia. “Innanzitutto vi faccio i complimenti per aver organizzato questo appuntamento – ha spiegato la ministra -. E’ importante parlare della qualità della vita ed è bello farlo ad Ascoli, una città meravigliosa nella quale si vive davvero molto bene. Le Marche, in generale, sono un territorio strepitoso, da scoprire”. Tra i relatori, poi, anche Silvio Garattini, oncologo e farmacologo, lo scienziato Luigi Fontana, l’ex vice sottosegretaria all’alimentazione del governo Obama, ovvero Katie Wilson, l’accademico Paolo Galli, lo scrittore Franco Arminio e tanti altri ospiti di rilevanza internazionale.

“E’ stata un’occasione unica, con relatori di altissimo livello – il commento del sindaco Marco Fioravanti -, per parlare di salute, benessere e qualità della vita. Come amministrazione fin dall’inizio abbiamo investito molto in questo aspetto, perché crediamo che un ambiente più accogliente, sano e vivibile sia l’elemento essenziale per creare una comunità coesa e inclusiva. La sostenibilità, la salute e il verde sono tutti fattori che oggi sono imprescindibili nella pianificazione del futuro delle città e per mettere in campo le giuste azioni servono strumenti, conoscenze e buona volontà: la Carta di Ascoli riassume tutto questo e si propone come base per la crescita e lo sviluppo dell’Ascoli che verrà”