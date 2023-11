Successo per Bengasi

La storia d’amore tra Romeo e Giulietta di William Shakespeare rivisitata in chiave moderna dal Balletto delle Marche è stato il file rouge del bridal show firmato Emiliano Bengasi che Domenica 19 novembre si è tenuto a Villa Bonaparte.

In un’ atmosfera di altri tempi di una dimora storica, è stata raccontata, davanti a 300 ospiti, oltre 100 coppie di futuri sposi, una delle storie d’amore più affascinanti ed emozionanti della letteratura e l’evento è stato l’occasione per presentare le nuove collezioni sposa, sposo e cerimonia uomodonna firmate Emiliano Bengasi. La trama, decisamente romantica, da cui trae ispirazione la nuova collezione, racconta dell’amore impossibile tra due giovani amanti a causa delle famiglie rivali: Montecchi e Capuleti che da generazioni si fanno guerra.

Dopo l’aperitivo di benvenuto con intrattenimento musicale swing del gruppo “Quei Bravi Ragazzi”, ha preso il via la sfilata presentata da Jessica Tidei. La nuova collezione si distingue per una virtuosa sartorialità, il laboratorio stilistico, d’altronde, ormai da 55 anni trasforma in realtà i desideri più reconditi delle future spose realizzando creazioni originali ed uniche dalle linee armoniose ed eleganti.

In un’ambientazione suggestiva è andata in scena la nuova collezione di Emiliano Bengasi con abiti realizzati rigorosamente a mano con l’utilizzo di tessuti e pizzi pregiati dalle linee anche pulite e sofisticate. Le bellissime modelle, indossavano in testa un grande fiocco nero, accessorio di tendenza per il 2024 ma anche dal significato più profondo meglio spiegato dallo stesso Bengasi.

"Abbiamo voluto portare in scena – spiega il designer Emiliano Bengasi – una delle storie d’amore più famose al mondo. Una tragedia, in realtà, ma che racconta di uno dei più grandi amori della storia della letteratura. La collezione di quest’anno spazia su vari generi, dagli abiti puliti e bon ton, a quelli più glamour e scintillanti, dalle sensuali e sinuose sirene, alle linee ad “A” fino ad arrivare ai capi più sontuosi, principeschi e magnificenti".