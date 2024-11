Successo per il Comune al ’Salone delle vacanze’:: "Esperienza positiva"

C’è ottimismo da parte dell’amministrazione comunale di Monteprandone, per la grande visibilità che il paese ha avuto al Salone Internazionale svizzero delle vacanze che si è tenuto dal primo al 3 novembre a Lugano in Svizzera. Soddisfazione viene espressa dall’assessore al turismo Roberta Iozzi, presente alla manifestazione fieristica unitamente al vice sindaco Christian Ficcadenti, al presidente della pro loco di Monteprandone Stefano Caponi, il vice presidente Stefano Bartolomei e Martina Medori, associata e operatrice nel settore del turismo. "Quella di Lugano è stata un’esperienza molto positiva. L’operatrice della Proloco Monteprandone ha incontrato diversi tour operator nazionali e internazionali in incontri B2b. Operatori che curano clienti provenienti prevalentemente dal nord Europa (Francia, Germania, Olanda, Norvegia e Svizzera), ma anche da America ed Estremo Oriente – afferma Roberta Iozzi –. Al nostro punto informativo si sono fermate anche famiglie e singoli che hanno chiesto informazioni per conoscere la tipologia di strutture ricettive e le esperienze proposte a Monteprandone.