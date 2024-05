Successo per il concerto di Zarrillo

E’ stato un concerto davvero entusiasmante ed emozionante. In un Teatro Ventidio Basso sold-out, Michele Zarrillo ha scaldato i presenti per quasi due ore e mezzo con le sue musiche, i suoi ritmi, e i suoi brani indimenticabili. Il tour organizzato in occasione dei 30 anni del brano ‘Cinque Giorni’ Sta riscuotendo un successo straordinario e anche ad Ascoli il cantautore romano ha dato il meglio di se facendo cantare tutti i presenti con le sue melodie, facendoli ballare ai ritmi reggae e facendoli scatenare con le sue ‘svisate’ con la chitarra elettrica stile rock anni ‘70. Il tutto inserendo un po’ di latino o pop jazz a brani eseguiti solo con la chitarra acustica e un violino. Davvero una serata da ricordare per il numeroso pubblico, soprattutto femminile, presente nel ‘Massimo’ ascolano. Molto bravi i musicisti che lo hanno accompagnato: Roberto Guarino e Andrea Valentini alle chitarre, Andrea Rongioletti alle tastiere, Danilo Fiorucci al basso, Pino Vecchioni alla batteria.

v. r.