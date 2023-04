Successo per il Memorial Chiappini

Un bel momento di sport per ricordare Emidio Chiappini, il presidente della polisportiva Villa Pigna scomparso a dicembre dello scorso anno. Il primo Torneo dell’amicizia – Memorial Emidio Chiappini per la categoria under 14 ha visto la partecipazione di 140 ragazzi divisi in dodici squadre, che si sono sfidate in questa manifestazione autorizzata Figc - Sgs che si è svolta su cinque campi omologati per il futsal nel Comune di Folignano. Alla prima edizione di questo torneo hanno partecipato Avis Ripatransone, Castel di Lama, Corinaldo C5, Elite Sangiorgese, Grottammare, Monticelli, Piazza Immacolata, Polisportiva Borgo Solestà, Polisportiva Villa Pigna ABC, Rev Pagliare. Alla fine la coppa è finita nelle mani della compagine di Grottammare, che ha avuto la meglio di misura sull’Elite Sangiorgese. Oltre 30 gare, dirette da giovani arbitri della sezione Aia di Ascoli, che hanno dato vita a un appuntamento all’insegna dello sport e dell’amicizia.