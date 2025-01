Successo per il torneo di esport su PlayStation5 nel teatro Kursaal

Lo Sporting Grottammare, in collaborazione con il Csi di Ascoli e con il patrocinio del Comune di Grottammare, ha inaugurato con grande successo il primo torneo di esport su PlayStation 5, che si è svolto nel Teatro Kursaal. L’evento ha visto la partecipazione di 24 giovani atleti divisi in due categorie – Junior e Senior. L’organizzazione è stata curata dal presidente Simone Pomili, affiancato dai tesserati Geremia Zappasodi, Riccardo Rossi, Gabriele Accorsi e Beatrice Santori con la collaborazione del consigliere comunale con delega allo Sport, Nicolino Giannetti, ex giocatore non professionista di esport. Nella categoria Junior ha vinto Juan Jose Cellerino 1-0 contro Simone Di Pietrantonio e nella categoria senior ha vinto Xhaferri Leonardo che ha battuto per 1-0 Massimiliano Luciani. "Ringraziamo il Comune di Grottammare per averci dato l’opportunità di organizzare questa iniziativa, che per noi rappresenta un proseguimento di quanto realizzato nel 2022 con il campionato Figc su piattaforma PS4 di Fifa 23 – ha dichiarato Simone Pomili – Un grazie speciale va anche alla Byte Computer di Grottammare per l’allestimento della sala, a SuSport di San Benedetto e a tutti gli atleti".