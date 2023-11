Successo per la Fiera di San Martino

Il tempo ha retto fino all’ultimo e la Fiera di San Martino è andata a buon fine. Come sempre migliaia di visitatori hanno affollato il quadrilatero dove hanno trovato posto circa 350 espositori nei vari settori merceologici. Dopo la bella giornata di sabato, ieri le condizioni meteo sono rimaste incerte per tutta la giornata e senza frenare l’afflusso delle persone arrivate da ogni comune dell’hinterland ed oltre. Punte altissime anche nell’ora di pranzo quando gli stand gastronomici sono stati letteralmente presi d’assalto. Il servizio d’ordine ha funzionato con personale della polizia locale, carabinieri e protezione civile. Difficile, a ogni modo, tenere ogni angolo sotto stretta sorveglianza, così qualcuno è riuscito ad esagerare con gli alcolici, qualcuno si è fatto male accidentalmente. Sta di fatto che i volontari della Misericordia hanno avuto il loro da fare. Cinque giovani accompagnati in ospedale per stato di ubriachezza e tre persone soccorse per infortuni, nella giornata di venerdì. Ieri soccorso un ambulante ubriaco che cadendo si è procurato una vasta ferita sotto il mento. Nel pomeriggio ragazzini, come venerdì, sulla spiaggia con taniche di vino in mano.