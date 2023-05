Successo per la fiera e rievocazione con la ’Sciabica’

La Fiera di Cupra Marittima, che si è tenuta domenica e che ha interessato tutto il paese, è stato un bel successo con decine di espositori e in particolare ha suscitato curiosità interesse, la rievocazione della pesca con la ’Sciabica’, promossa dai membri della locale sezione della Lega Navale Italiana. "La tecnica di pesca con la sciabica (detta anche tratta) prevede di mantenere un capo della rete a terra, mentre un operatore sulla barca a remi la depone a semicerchio in mare, con la concavità rivolta verso la spiaggia, fino a ricondurre l’altro capo nuovamente a terra – spiegano gli organizzatori – Per raccogliere il pescato, la sciabica viene tirata a terra da due squadre di pescatori". Si è trattato di una dimostrazione pratica interessante, ma data la bassa marea che consentiva quasi di arrivare vicino alle scogliere, di pesce nella rete se n’è visto davvero poco. Soddisfazione per la riuscita della Fiera, grazie alla bella giornata di sole, è stata espressa dal sindaco Alessio Piersimoni, che ha evidenziato l’esibizione outdoor di ’Group cycling e Total Body’ a cura della Spotime, il Villaggio dei Bambini e dei ragazzi con gonfiabili a cura della Consulta giovanile e l’associazione ’Quei bravi ragazzi’.