Successo per la mostra ’Come fiori, cento acquarelli contro il cancro’

E’ andata oltre le più rosee aspettative la mostra ‘Come fiori, cento acquarelli contro il cancro’, dell’artista Luana Lappa, l’esposizione, si è conclusa domenica ed è stata un progetto di solidarietà. L’evento si è svolto nella suggestiva Sala delle Colonne della biblioteca ‘Ascenzi Ciccarese’ della fondazione Fhl. L’artista ha deciso di devolvere l’intero ricavato della vendita dei suoi quadri allo Iom, come gesto di supporto a chi, come lei, ha vissuto l’esperienza del cancro. Lo Iom svolge assistenza domiciliare gratuita dei malati oncologici. Tantissime le persone intervenute che hanno supportato l’iniziativa acquistando gli acquerelli. "Mia madre avrebbe voluto fare una donazione allo Iom. Come fiori – dichiara Luana Lappa – nasce pensando a mia madre Maria Rosa, che mi ha sostenuto sempre nella vita, ma in particolare modo, quando ho scoperto la malattia e mi dispiace che la morte l’abbia presa prima della mia guarigione. Una mattina mentre ero nella sua camera, seduta nella sua poltrona ad osservare il giardino, i miei occhi si sono posati sulla bellezza di una rosa e ho notato la sua metamorfosi; l’inverno l’aveva reso un brutto rovo, povero di petali e di foglie, ma la primavera le aveva donato un nuovo vigore. Da qui è partita l’idea di ‘Come fiori’. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita di questo evento, che hanno dimostrato solidarietà e umanità. Grazie alla presidente dello Iom Ludovica Teodori e alle sue volontarie per il loro encomiabile impegno, che svolgono sul nostro territorio. Grazie all’addetto culturale dell’ambasciata egizia Marwa Fawzy, ai sindaci di Colli del Tronto Andrea Cardilli, di Castel di Lama Mauro Bochicchio, agli assessori locali, che sono intervenuti in tantissimi, alla Pro Loco di Colli del Tronto. Bellissimo l’ intervento letterario di Emanuele Di Silvestro e meraviglioso l’intervento musicale di Marco Pietrzela. Grazie anche alla Tenuta La Riserva per il buonissimo vino e grazie al ristornate Parsifal Pub pizzeria per il buffet. Si ringraziano anche Ediliziana Piergallini, Fideas e Egyptair. Il ricavato sarà completamente devoluto allo Iom, che fa tanto per tutti noi e che ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Continuiamo a lottare insieme alle volontarie".