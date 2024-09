Successo per Segio Rizzo

Davanti a una folta platea di spettatori, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto Sergio Rizzo ha presentato il suo ultimo libro, dal titolo ’Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili’, edito da Solferino. Inserito nella 43esima edizione della rassegna ’Incontri con l’autore’ organizzata dall’associazione ’I luoghi della scrittura’, con il patrocinio del Comune di San Benedetto e della Regione Marche, l’evento ha visto il giornalista, saggista e politico dialogare con Eliana Narcisi, mentre Mimmo Minuto, presidente dell’associazione, ha introdotto e concluso l’incontro, che ha suscitato un vivace dibattito tra i presenti, testimoniando come i temi trattati nel libro siano sentiti e di grande attualità, sulla politica e la società italiana contemporanea.

Nel corso della serata, Rizzo ha espresso forti denunce verso la classe politica italiana, da lui accusata di essere tornata a una condizione di privilegio e impunità, simile, se non peggiore, a quella descritta anni fa nel celebre ’La casta’, insieme a Gian Antonio Stella, che nel 2007 ha scosso l’opinione pubblica italiana. Ha descritto come oggi molti politici si comportino come intoccabili, sordi a ogni richiesta di trasparenza e responsabilità. Secondo Rizzo, "il degrado morale e l’inefficienza delle istituzioni continuano a crescere, con un Parlamento che spesso accoglie figure con precedenti penali e una politica che sembra più concentrata sulla gestione del potere e degli interessi personali piuttosto che sul bene comune". L’autore, inoltre, ha messo in guardia sulla tendenza a ignorare i principi fondamentali della Costituzione e ha evidenziato la necessità di una riforma radicale per risolvere la crisi di credibilità e rappresentanza che affligge il sistema politico italiano.

Stefania Mezzina