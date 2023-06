Successo straordinario per il team Red Racing di Grottazzolina

Secondo titolo italiano per Il Team Red Racing di Grottazzolina, con una gara di anticipo sulla chiusura della stagione, Graziano Peverieri sul tracciato di Bosisio Parini (Lecco) si aggiudica il Campionato italiano motocross Prestige Ama-Over 40. Un successo straordinario per Peverieri che porta a casa il 7° titolo italiano Fmi, che sommati i tre della Uisp, porta a ben dieci titoli complessivi di cui sette vinti con i colori del Team Red Racing. Pista difficile quella di Lecco, ma Graziano Peverieri nonostante due partenze non al massimo riesce a portare a casa il massimo con la vittoria nella categoria SuperVeteran Mx2 compresa tabella rossa di leader e titolo con ben una gara di anticipo visto che l’ultima prova di campionato si svolge a settembre a Ponzano di Fermo. Mentre Marco Ravaglia con una prestazione al disotto delle aspettative chiude settimo assoluto nella SuperVeteran Mx1 e mantiene la terza posizione assoluta nel campionato. Nella Veteran Mx1 Andrea Storti, sale sul secondo gradino del podio e consolida al momento la medesima posizione nel campionato. Per quanto riguarda il Campionato regionale Uisp che si doveva svolgere sul tracciato di Fratte di Sassofeltrio (Rimini), la gara è stata rinviata per maltempo.