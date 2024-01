Sugli scudi gli atleti della Polisportiva Servigliano

Nonostante una domenica con freddo pungente e tiepido sole, un percorso sterrato e pensante che non ha reso facile la vita agli atleti, la polisportiva Servigliano ha mantenuto alti i suoi colori con nelle due gare a cui ha preso parte. All’Abbadia di Fiastra di Macerata, si è disputata la seconda prova dei campionati di società master di Cross. Nella gara femminile, sulla distanza dei 3 chilometri una tenace Elena Melis, ha conquistato il terzo posto nella categoria SF50. Nella gara maschile, sulla distanza di 6 chilometri, un ottimo Moreno Del Gobbo è riuscito a cogliere il 4° posto nella categoria SM40. Spostandosi un po’ più a sud nel territorio marchigiano nella frazione Colle, in provincia di Ascoli Piceno, immersi nei monti Sibillini, si è disputato uno dei trail più suggestivi e partecipati delle Marche. Su di un percorso di 15 circa e con un dislivello di 900 metri positivi circa, ennesima prova egregia di Jack Perugini che conquista l’ottavo posto assoluto e quinto nella categoria SM18-39. Al decimo posto nella categoria SM50, un grintoso Simone Profili ferma il cronometro in 1h36’. I dirigenti della società serviglianese hanno voluto sottolineari l’impegno dei suoi atleti con un ringraziamento speciale.